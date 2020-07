Cambogia: governo studia incentivi fiscali per l’industria del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo della Cambogia sta lavorando in collaborazione ai ministeri economici del governo per definire una serie di misure di sostegno e incentivo fiscale al settore del turismo, che negli ultimi anni ha generato crescenti entrate per il paese, e che come in tutto il mondo ha particolarmente risentito della crisi pandemica globale. Tra le priorità che orientano l’attività del ministero del Turismo, riferisce la stampa cambogiana, ci sono incentivi fiscali tesi a sostenere le attività colpite dalla crisi, ma anche una serie di misure per la formazione della giovane forza lavoro cambogiana, un obiettivo che il governo reputa strategico per l’economia nazionale nel suo complesso. Il ministero guarda in particolare al modello dell’Iniziativa “China Ready”, tesa a promuovere l’assunzione di personale in grado di parlare e tradurre menu e contenuti pubblicitari in lingua cinese, oltre a facilitare i pagamenti in yuan: nel 2019, tale iniziativa ha contribuito ad attrarre nel paese quasi 7 milioni di turisti stranieri, provenienti per un terzo dalla Cina. (Cip)