- A Torino oggi, mercoledì 8 luglio, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4413m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tendenza ad aumento della pressione. Giornata in prevalenza soleggiata salvi residui annuvolamenti irregolari nella prima parte del giorno e un po' di nubi cumuliformi in montagna nel pomeriggio. Temperature in ripresa, ma con massime ancora contenute entro i 30°C. Venti deboli salvo rinforzi da Nord sul Ponente ligure, dove il mare sarà mosso specie al largo. (Rpi)