Usa-Cina: Pence, posizione forte contro TikTok e altre app che minacciano la sicurezza

- Gli Stati Uniti manterranno una “posizione forte” nei confronti delle entità cinesi che minacciano la sicurezza degli Stati Uniti, inclusa l’applicazione social media TikTok. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nel corso di una intervista concessa ieri, 7 luglio, all’emittente televisiva “Fox News”, che il giorno precedente aveva raccolto dichiarazioni in proposito anche da parte del segretario di Stato, Mike Pompeo. Pence ha citato il recente irrigidimento degli Stati Uniti nei confronti del colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni Huawei Technologies. Secondo Pence, il presidente Usa, Donald Trump, ha chiarito che l’amministrazione presidenziale non consentirà che gli interessi degli Stati Uniti “vengano compromessi dal Partito” comunista cinese”. “Manterremo una posizione forte nei confronti di queste entità, siano esse Huawei o forse anche TkTok, che rappresentano un pericolo per la privacy e la sicurezza del paese”, ha affermato il vicepresidente.Sono giornate tormentate per TikTok, il social sviluppato dalla Cina che negli ultimi mesi si è imposto tra i giovanissimi di tutto il mondo. Ieri mattina il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha aperto alla possibilità che il mercato statunitense venga d’ora in poi negato a TikTok e alle altre app cinesi. "È qualcosa che stiamo valutando", ha detto in un'intervista a "Fox News", dopo che i legislatori di Capitol Hill hanno sollevato preoccupazioni rispetto al trattamento dei dati degli utenti da parte di TikTok. Il sospetto di fondo (che coinvolge anche operatori delle telecomunicazioni come Huawei) è che i provider cinesi cedano dati privati al governo di Pechino, fungendo così da vere e proprie “spie” in Occidente e garantendo alla Repubblica popolare un importante vantaggio strategico e informativo nei confronti dei concorrenti.Qualora le autorità di Washington dovessero passare dalle parole ai fatti, per la dirigenza di ByteDance, l’azienda proprietaria di TikTok, si tratterebbe di una seconda batosta dopo quella subita in India: solo la scorsa settimana, infatti, il governo guidato da Narendra Modi ha messo al bando TikTok insieme ad altre 58 app cinesi. La tempistica non è passata inosservata e molti osservatori hanno messo in relazione la decisione del governo di Nuova Delhi con lo scontro al confine avvenuto lo scorso mese di giugno tra truppe cinesi e indiane. “Ci sono preoccupazioni su aspetti relativi alla sicurezza dei dati e alla tutela della privacy di 1,3 miliardi di indiani, ed è stato recentemente notato che tali preoccupazioni rappresentano una minaccia anche per la sovranità e la sicurezza nazionale”, ha spiegato il ministero della Tecnologia dell’informazione di Nuova Delhi.Tali eventi sembrano aver spinto ByteDance ad assumere una decisione per molti versi sorprendente: TikTok ha infatti deciso di abbandonare il mercato di Hong Kong, dove dispone ad oggi di circa 150 mila utenti. L’azienda è stata parca di spiegazioni, limitandosi ad attribuire il proposito ai “recenti eventi” nell’ex colonia britannica. Il riferimento è evidentemente alla discussa Legge sulla sicurezza nazionale imposta dalle autorità cinesi alla regione amministrativa speciale, mirata a penalizzare ogni forma di dissenso a Hong Kong. È improbabile tuttavia che l’intenzione della dirigenza di ByteDance sia quella di prendere le distanze dalle politiche della Repubblica popolare a Hong Kong. Piuttosto, è ragionevole ipotizzare la decisione sia stata presa di concerto con le autorità governative di Pechino e sia legata alla necessità di TikTok di continuare a negare di condividere dati con il Partito comunista cinese.La società, ora guidata dall'ex dirigente della Walt Disney Kevin Mayer, ha sempre dichiarato che i dati degli utenti non sono archiviati in Cina, che le autorità della Repubblica popolare non vi hanno mai avuto accesso e che non è mai stata applicata alcuna censura su richiesta di Pechino (né, sostiene l’azienda, sono mai arrivate richieste in tal senso). Se continuasse a operare a Hong Kong, TikTok non sarebbe più credibile in tali affermazioni. La nuova Legge sulla sicurezza nazionale, infatti, impone ai provider di collaborare con le autorità nell’individuazione e nella censura di messaggi ritenuti “pericolosi”. In particolare, secondo le disposizioni dell’articolo 43 entrate in vigore proprio oggi, le forze dell’ordine possono chiedere ai provider di consegnare documenti sull’identità di uno o più utenti e di collaborare nella decodifica dei loro dispositivi. I fornitori di servizi che non ottemperano alle richieste della polizia rischiano multe salate e pene detentive fino a un anno.Per ByteDance, in ogni caso, i danni del ritiro di TikTok da Hong Kong sarebbero limitati. L’azienda, infatti, dispone di un’app gemella che si chiama Douyin e che è già ampiamente diffusa nel mercato cinese (i cui utenti non hanno invece accesso a TikTok). È probabile, sebbene non sia stato ancora comunicato, che a Hong Kong l’app conosciuta al mondo occidentale verrebbe soppiantata da quella riservata al mercato asiatico. A quel punto, la Cina potrebbe contare su una sorta di sistema “good company, bad company” che le permetterebbe di proteggere la crescente presenza di TikTok all’estero. Del resto, i numeri dell’app sono impressionanti: a livello globale, secondo la società di analisi Sensor Tower, TikTok è stata scaricata oltre due miliardi di volte dagli store di Apple e Google dopo il primo trimestre di quest’anno. L’app costituisce ormai uno strumento di punta per la penetrazione cinese nel mondo social occidentale e in questo senso va letta anche la scelta dell’ex Walt Disney Mayer come nuovo amministratore delegato.Una strategia che, tuttavia, può funzionare solo finché non osteggiata apertamente dai governi stranieri. E se l’India ha già agito in tal senso, gli Stati Uniti si preparano a farlo e altri Paesi seguiranno senz’altro l’esempio. L’impressione, insomma, è che l’universo delle Big Tech si stia fortemente polarizzando e sia sempre più sotto il fuoco incrociato delle tensioni tra Washington e Pechino. Facebook, WhatsApp, Telegram, Google e Twitter hanno fatto sapere nelle scorse ore che non accetteranno di adeguarsi alle nuove regole imposte dalla Repubblica popolare su Hong Kong e di condividere dati con Pechino. Si tratta di piattaforme che finora avevano funzionato liberamente a Hong Kong e che invece erano state bloccate nella Cina continentale dalla “Grande muraglia elettronica” eretta da Pechino. Il rischio, per TikTok, è di cadere vittima delle stesse barriere che un tempo ne hanno favorito la nascita. (Nys)