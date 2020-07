© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, intorno alle 02.12 ad Ostia, in via Angelo Vinco, due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, sono intervenute a seguito dell'incendio in una baracca. Nel corso dell'intervento è stata salvata la persona che si trovava all'interno della baracca che è rimasta gravemente ustionata. (Rer)