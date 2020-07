Coronavirus: Libia, 65 nuovi casi di Covid-19, in crescita anche a Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro nazionale per il controllo delle malattie in Libia ha annunciato 65 nuovi casi confermati di coronavirus, portando il numero totale dei contagi nel paese 1.182, inclusi 295 pazienti guariti e 35 decessi. Sebha, il capoluogo della regione meridionale del Fezzan, è in cima alla lista dei contagi con oltre il cinquanta per cento dei casi. Il Centro medico di Sebha, riferisce l’emittente “Al Ghad”, soffre di servizi scadenti, mancanza di personale e assenza di supporto da parte di agenzie ufficiali e organizzazioni internazionali. Dopo Sabha, Tripoli è seconda per numero di casi, seguita da Misurata e Zliten nella Libia occidentale. La città di Bengasi, che è controllata da un governo rivale in Cirenaica, è al quinto posto con un tasso di casi relativamente basso rispetto per essere la seconda città più grande della Libia. Il direttore del Centro nazionale per il controllo delle malattie, Badr al Din al Najjar, ha avvertito che la situazione epidemiologica in Libia è catastrofica, specialmente nella città di Sebha, rilevando che i nuovi casi stanno aumentando rapidamente e questo è un "segnale preoccupante". (Lit)