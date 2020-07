Libia: ministro della Difesa turco Akar, “Haftar imbarazza i suoi alleati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), "ha messo i suoi alleati stranieri in una posizione imbarazzante dopo che sono venuti a galla gli omicidi di donne, bambini e fosse comuni" in Libia. Lo ha detto il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, citato dalla versione araba del quotidiano turco “Zaman”. "Questi crimini confermano al mondo intero che gli alleati e i sostenitori di Haftar provenienti da paesi stranieri sono ostili all'umanità", ha affermato il ministro turco, da poco tornato in patria da una visita alle forze turche a Tripoli e Misurata. L'esponente dell'esecutivo di Ankara ha affermato che le forze turche continueranno a essere in Libia a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) a Tripoli, purché la loro presenza sia necessaria. (Lit)