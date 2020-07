Corea del Nord: Kim Jong-un visita il mausoleo Kumsusan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha visitato il Palazzo del Sole Kumsusan – il mausoleo dedicato al nonno Kim Il-sung, fondatore della Corea del Nord socialista – nel 26mo anniversario della morte dello storico leader. Lo hanno annunciato oggi, 8 luglio, i media di Stato della Corea del Nord. Lo scorso 15 aprile, anniversario della nascita di Kim Il-sung, celebrato nel paese come “Giorno del Sole”, i media non avevano fornito alcun resoconto di una visita di Kim, e tale omissione aveva contribuito ad alimentare le indiscrezioni in merito a problemi di salute del leader nordcoreano in carica. Nel mausoleo è seppellito anche il padre di Kim Jong-un, Kim Jong-il, morto nel dicembre 2011. (segue) (Git)