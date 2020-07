Usa: vicepresidente Pence, “posizione forte” nei confronti di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti manterranno una “posizione forte” nei confronti delle entità cinesi che minacciano la sicurezza degli Stati Uniti, inclusa l’applicazione social media TikTok. Lo ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, nel corso di una intervista concessa ieri, 7 luglio, all’emittente televisiva “Fox News”, che il giorno precedente aveva raccolto dichiarazioni in proposito anche da parte del segretario di Stato, Mike Pompeo. Pence ha citato il recente irrigidimento degli Stati Uniti nei confronti del colosso cinese dell’elettronica per le telecomunicazioni Huawei Technologies. Secondo Pence, il presidente Usa, Donald Trump, ha chiarito che l’amministrazione presidenziale non consentirà che gli interessi degli Stati Uniti “vengano compromessi dal Partito” comunista cinese”. “Manterremo una posizione forte nei confronti di queste entità, siano esse Huawei o forse anche TkTok, che rappresentano un pericolo per la privacy e la sicurezza del paese”, ha affermato il vicepresidente. (segue) (Nys)