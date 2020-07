Usa: vicepresidente Pence, “posizione forte” nei confronti di TikTok (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono giornate tormentate per TikTok, il social sviluppato dalla Cina che negli ultimi mesi si è imposto tra i giovanissimi di tutto il mondo. Ieri mattina il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha aperto alla possibilità che il mercato statunitense venga d’ora in poi negato a TikTok e alle altre app cinesi. "È qualcosa che stiamo valutando", ha detto in un'intervista a "Fox News", dopo che i legislatori di Capitol Hill hanno sollevato preoccupazioni rispetto al trattamento dei dati degli utenti da parte di TikTok. Il sospetto di fondo (che coinvolge anche operatori delle telecomunicazioni come Huawei) è che i provider cinesi cedano dati privati al governo di Pechino, fungendo così da vere e proprie “spie” in Occidente e garantendo alla Repubblica popolare un importante vantaggio strategico e informativo nei confronti dei concorrenti. (segue) (Nys)