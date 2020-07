Usa: vicepresidente Pence, “posizione forte” nei confronti di TikTok (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una strategia che, tuttavia, può funzionare solo finché non osteggiata apertamente dai governi stranieri. E se l’India ha già agito in tal senso, gli Stati Uniti si preparano a farlo e altri Paesi seguiranno senz’altro l’esempio. L’impressione, insomma, è che l’universo delle Big Tech si stia fortemente polarizzando e sia sempre più sotto il fuoco incrociato delle tensioni tra Washington e Pechino. Facebook, WhatsApp, Telegram, Google e Twitter hanno fatto sapere nelle scorse ore che non accetteranno di adeguarsi alle nuove regole imposte dalla Repubblica popolare su Hong Kong e di condividere dati con Pechino. Si tratta di piattaforme che finora avevano funzionato liberamente a Hong Kong e che invece erano state bloccate nella Cina continentale dalla “Grande muraglia elettronica” eretta da Pechino. Il rischio, per TikTok, è di cadere vittima delle stesse barriere che un tempo ne hanno favorito la nascita. (Nys)