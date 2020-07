Usa-Cina: Washington nega ingresso a funzionari cinesi in risposta a isolamento Tibet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato ieri, 7 luglio, che negherà l’ingresso negli Stati Uniti ai funzionari cinesi responsabili di aver estromesso funzionari diplomatici Usa, giornalisti, osservatori indipendenti e turisti dalla Regione autonoma del Tibet. L’annuncio ufficiale, giunto tramite una nota firmata dal segretario di Stato Mike Pompeo, costituisce l’ultima di una serie di recenti iniziative sanzionatorie giustificate da Washington con le violazioni dei diritti umani in Cina. Nella nota ufficiale, Pompeo afferma che il libero accesso al Tibet è d’importanza “sempre più vitale” per la stabilità regionale, a causa degli abusi dei diritti umani perpetrati dalla Repubblica Popolare Cinese in quell’area e della mancata prevenzione del degrado ambientale subito dalle principali fonti idriche della regione. (segue) (Nys)