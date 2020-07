Usa-Cina: Washington nega ingresso a funzionari cinesi in risposta a isolamento Tibet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni all’ingresso dei funzionari cinesi sono state emanate ai sensi del Reciprocal Access to Tibet Act del 2018, e interesserà i funzionari cinesi ritenuti “coinvolti in maniera sostanziale” nelle politiche che limitano il libero accesso al Tibet. “Gli Stati Uniti continueranno a lavorare per far progredire lo sviluppo economico sostenibile, la conservazione ambientale e le condizioni umanitarie nelle comunità tibetane”, afferma Pompeo nella nota, secondo cui le misure sanzionatorie “puntano a ottenere un trattamento di reciprocità equo e trasparente per i nostri cittadini da parte della Repubblica Popolare Cinese”. (Nys)