Difesa: il Giappone punta ad avviare la produzione del futuro caccia stealth nel 2031

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone intende avviare la produzione del proprio caccia stealth di quinta generazione nell’anno fiscale 2031, e giungere a schierare i primi esemplari nel 2035, anno previsto per il ritiro dal servizio della flotta di cacciabombardieri F-2 attualmente in servizio con le Forze aeree di autodifesa. E’ quanto emerge dai piani presentati ieri, 7 luglio, dal ministero della Difesa giapponese, secondo cui il primo prototipo del velivolo potrebbe volare già nel 2024. Lo sviluppo del futuro aereo da combattimento per le Forze armate giapponesi è stato oggetto di incertezza e ripensamenti per anni: Dopo lo sviluppo del dimostratore tecnologico X-2 affidato a Mitsubishi Heavy Industries e altri colossi tecnologici giapponesi, Tokyo pareva aver abbandonato i piani per un velivolo di produzione domestica, dati gli enormi costi connessi allo sviluppo delle moderne tecnologie aerospaziali per la difesa. Nei mesi scorsi, però, il governo giapponese sembra essersi orientato definitivamente allo sviluppo di un nuovo velivolo con la partecipazione degli Stati Uniti, che dovrebbero fornire tecnologie chiave forse provenienti dai velivoli F-22 ed F-35, e collaborare all’interoperatività tra gli aeromobili in dotazione alle aeronautiche dei due paesi. Il Giappone, invece, ambisce a sviluppare autonomamente il motore a reazione del futuro aereo da combattimento. (Git)