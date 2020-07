Canada: ambasciatore cinese, i canadesi si preparino alla rappresaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore della Cina in Canada ha detto che i canadesi dovrebbero prepararsi a una rappresaglia dopo che Ottawa ha protestato contro le nuove leggi sulla sicurezza a Hong Kong. In una intervista con il "Toronto Star", l'ambasciatore Cong Peiwu ha accusato il governo liberale di "interferire negli affari interni della Cina" sospendendo il trattato di estradizione Canada-Hong Kong e bloccando le esportazioni militari e "a doppio uso" verso la città. Cong ha ribadito e rafforzato la linea ufficiale di Pechino. Lunedì, un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha condannato la risposta canadese, "si è riservato il diritto di reagire ulteriormente", e ha avvertito che il Canada "ne sopporterà le conseguenze". "Vorrei suggerirvi di aspettare e vedere", ha detto Cong quando gli è stato chiesto quali specifiche "conseguenze" Pechino stava contemplando. "Come vi ho detto, siamo risoluti nel salvaguardare la nostra sicurezza nazionale e la nostra sovranità. Non ce ne staremo seduti a guardare". (Nys)