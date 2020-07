Giappone: coronavirus, Tokyo contribuirà a fondo per acquisto vaccini con Ue e Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone sta conducendo colloqui con il Regno Unito, la Francia e altri potenziali partner per istituire un fondo da 20 miliardi di dollari da destinare all’acquisto congiunto del vaccino contro il coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”. Tokyo punta a definire un programma d’acquisto per i vaccini entro l’estate in corso, e potrebbe contribuire al fondo comune per un importo pari a 800 milioni di dollari, secondo fonti anonime citate dal quotidiano. Il Giappone e diversi paesi Ue ritengono che l’istituzione di un fondo comune possa fornire maggiori garanzie di approvvigionamento a fronte della corsa di Stati Uniti e Cina per accaparrarsi il vaccino, e contribuire a ottenere migliori condizioni economiche da parte dei fornitori. Ai piani d’acquisto congiunto dei vaccini potrebbero unirsi circa 30 paesi, inclusi Italia, Spagna, Norvegia e Canada. Ai colloqui prende parte anche l’Unione Europea. I partecipanti all’iniziativa si sono impegnati ad acquisire tramite il fondo vaccini per una percentuale non superiore al 20 per cento della loro popolazione complessiva. (Git)