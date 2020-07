Bolivia: rimpasto di governo, cambi ai vertici dei ministeri dell'Economia e della Produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Paz, 7 lug - Il presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha annunciato oggi un rimpasto di governo con sostituzioni ai vertici di due ministeri chiave. Si tratta dei dicasteri dell'Economia e dello Sviluppo, dove si insedieranno rispettivamente Oscar Ortiz, al posto dell'uscente José Luis Parada, e José Abel Martinez, in sostituzione dello stesso Ortiz. Al nuovo ministro dell'Economia Anez ha affidato il compito di guidare la fase della ripresa delle attività una volta superata l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. "Metta in moto il piano sull'occupazione che lei stesso ha contribuito a creare e mi aiuti a risollevare l'economia delle famiglie boliviane", ha affermato il presidente nel discorso di presentazione del nuovo ministro. Ortiz a sua volta ha affermato che lavorerà "senza riposo" per adempiere la consegna. Ortiz appartiene al partito del presidente, il Movimento democratico cristiano, ed è stato in precedenza senatore per la provincia di Santa Cruz per due periodi consecutivi, dal 2006 al 2010 e dal 2015 al 2020. (segue) (Bua)