Ue: premier portoghese Costa, piano ripresa è nostra più grande ambizione, accordo entro luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento la più grande ambizione di Portogallo e Italia è concludere l'accordo sul fondo per la ripresa a luglio. Lo ha affermato il premier del Portogallo, Antonio Costa, durante la conferenza stampa bilaterale di Lisbona con il premier italiano, Giuseppe Conte, aggiungendo che "non si tratta di delineare una linea rossa o verde" ma di definire un "pacchetto unitario" senza cadere nelle discussioni sui "diversi criteri da adottare" in quanto se si dovesse procedere in questo modo "non si arriverebbe ad una decisione". Non tutti i Paesi, ha evidenziato Costa, condividono la stessa posizione di Italia e Portogallo, ma nelle ultime settimane si è intensificato il dialogo con gli omologhi di Danimarca, Ungheria, Polonia per "scambiare delle visioni" con l'obiettivo di raggiungere un "consenso sulle condizioni". Nonostante le differenze, ha concluso, la proposta della Commissione rappresenta al meglio il "grande sforzo di compromesso tra tutti".(Spm)