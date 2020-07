Sicurezza: esclusa per difetto di requisiti l'azienda tedesca in gara per fornitura pistole Taser

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unica azienda che aveva presentato un'offerta nella gara per le pistole "Taser" per le forze dell'ordine è stata esclusa "per difetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico". Lo annuncia il Dipartimento della Pubblica sicurezza con una nota che ricostruisce tutta la vicenda della commessa sin dall’istruttoria tecnica avviata in seguito "alle disposizioni contenute nel dl 22 agosto 2014 n. 119 che ha visto partecipe anche il ministero della Salute". La nota ricorda che "a partire dal 2015, con la costituzione di un apposito Tavolo tecnico interforze, è partita l’istruttoria tecnica del progetto riguardante l'arma ad impulsi elettrici. Nel 2018 è stata poi avviata una fase di sperimentazione interforze sul territorio mediante la distribuzione delle pistole Taser modello 'X2' ai reparti operativi territoriali. Nel dicembre 2019 - continua la nota - l'amministrazione ha indetto la gara per l'acquisto delle armi ad impulso elettrico per le esigenze operative delle forze di polizia. All'esito dell'attività istruttoria, ha presentato offerta la sola società Axon Public Safety Germany con l'arma Taser modello 'X2'. La Commissione di aggiudicazione, appositamente nominata, ha avviato i lavori di valutazione dell'unica offerta eseguendo le prove previste dal capitolato tecnico. In particolare, le prove effettuate presso il 'Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali' di Gardone Val Trompia (Brescia) hanno manifestato delle difformità rispetto ai requisiti richiesti non rispettando le tolleranze consentite dal capitolato tecnico". (segue) (Com)