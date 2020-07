Sicurezza: esclusa per difetto di requisiti l'azienda tedesca in gara per fornitura pistole Taser (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota del Dipartimento della Pubblica sicurezza spiega che "in merito alla prova di sparo fuori bersaglio, sono state riscontrate delle criticità relative alla fuoriuscita dei dardi, che hanno dato risultanze non conformi alle previsioni del capitolato tecnico". E’ per questo che il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha comunicato all'azienda costruttrice l'esclusione dalla gara. "Rimane intendimento del Dipartimento della Pubblica sicurezza - conclude la nota – di dotare le forze di polizia di un'arma ad impulsi elettrici, arma ritenuta pienamente corrispondente alle esigenze operative". (Com)