Usa: lo stratega repubblicano Karl Rove, Trump si sta autosabotando

- Il veterano stratega repubblicano Karl Rove oggi ha espresso la sua frustrazione per i messaggi erratici del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sostenendo che i recenti tweet incendiari del capo della Casa Bianca rappresentano l'ennesimo atto di auto-sabotaggio inflitto alla sua campagna di rielezione. Lo riporta il sito "Politico". Il severo commento di Rove è arrivato dopo che il presidente ha parlato in un discorso di venerdì al Monte Rushmore di una "rivoluzione culturale di sinistra" che sarebbe "determinata ad abbattere ogni statua, simbolo e memoria del nostro patrimonio nazionale". Anche se Rove ha valutato che Trump ha tenuto un "discorso notevole" al Mount Rushmore che "ha parlato dei valori e degli eroi statunitensi", ha criticato il presidente per usare un linguaggio che lo danneggia. "La domanda è: quello che il presidente ha twittato lunedì lo aiuta nella causa che ha esposto? E penso che la risposta sia un no inequivocabile. Non l'ha fatto", ha detto Rove all'emittente "Fox News". (Nys)