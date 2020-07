Usa: Biden, nel primo giorno da presidente torneremo membri dell'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato presunto del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha promesso di far tornare gli Stati Uniti a essere parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non appena eletto presidente. "Gli statunitensi sono più sicuri quando il paese è impegnato nel rafforzamento della sanità mondiale. Nel primo giorno da presidente, torneremo a essere membri dell'Oms e restaureremo la nostra leadership sul palcoscenico mondiale", ha scritto Biden su Twitter. Qualche ora prima, l'amministrazione Trump aveva notificato al Congresso che gli Stati Uniti si stavano formalmente ritirando dall'organizzazione. Trump aveva annunciato in maggio la volontà di ritirare gli Stati Uniti dall'Oms dopo aver accusato l'organismo internazionale di una gestione troppo filocinese dell'emergenza coronavirus. (Nys)