Ue: Conte, crisi si vince tutti insieme, ricette nazionali non sufficienti

- La crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus va vinta insieme a livello europeo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Lisbona con il primo ministro portoghese, Antonio Costa, al termine del loro incontro. “Abbiamo bisogno in questo momento di una ripresa economica non solo dei nostri paesi ma dell’intera Europa. Non ci saranno singoli vincitori o singoli perdenti. È una crisi che vinceremo tutti insieme”, ha detto Conte. “Le ricette nazionali non possono essere sufficienti. Molti sforzi sono stati già compiuti. Non partiamo da zero. A marzo eravamo nove Stati membri e allora avevamo condiviso la necessità di una ripresa economica dell’Ue. Al Consiglio Ue di aprile abbiamo riconosciuto tutti la necessità di un Recovery Fund, di una misura condivisa. Ora dobbiamo percorrere l’ultimo miglio. Il progetto Next Generation Eu insieme al Qfp costituiscono un pacchetto unitario che dobbiamo considerare in tutti i suoi aspetti”, ha aggiunto.(Spm)