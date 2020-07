Ue: Conte, su piano per la ripresa "non possiamo accettare accordo al ribasso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano per la ripresa dell’Ue “non possiamo accettare un accordo al ribasso”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Lisbona con il primo ministro portoghese, Antonio Costa, al termine del loro incontro. “Sarà molto importante il prossimo Consiglio Ue del 17 e 18 luglio. Ci auguriamo e ci batteremo perché sia risolutivo. Le previsioni che sono state diffuse oggi sono molto negative. Non abbiamo tempo, dobbiamo avere il coraggio di decidere subito”, ha spiegato Conte. “Non possiamo pensare di concludere un accordo al ribasso. Dobbiamo lavorare per una risposta ambiziosa, una decisione politica forte che i nostri cittadini aspettano. Sin qui le istituzioni Ue hanno fatto bene, parlo della Bce e della Commissione Ue”, ha sottolineato il premier. “Io e il primo ministro Costa faremo la nostra parte affinché anche il Consiglio Ue sia all’altezza di questa sfida”, ha aggiunto.(Spm)