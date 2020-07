Coronavirus: Conte, necessario partire subito con piano di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E necessario partire subito con il piano di investimenti a livello nazionale. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Lisbona con il primo ministro portoghese, Antonio Costa, al termine del loro incontro. “Ogni paese deve lavorare già adesso per mettere in piedi un piano di rilancio concreto e adeguato rispetto alla sfida che stiamo affrontando. L’Italia ha già iniziato e mi fa piacere sapere che anche il Portogallo ha iniziato questo progetto di rilancio. Come abbiamo fatto in Italia, noi abbiamo ritenuto che fosse importante coinvolgere tutte le componenti della società perché un piano nazionale deve essere sentito”, ha dichiarato Conte.(Spm)