Bolivia: rimpasto di governo, cambi ai vertici dei ministeri dell'Economia e della Produzione (2)

- Il piano presentato dal governo la settimana scorsa dal governo ad interim si basa su cinque punti: appoggio creditizio a produttori e aziende, creazione di occupazione attraverso lavori pubblici, incentivi fiscali agli imprenditori, sostegno alla produzione locale, riduzione della spesa pubblica innecesaria. "Ognuno di questi cinque punti ha un solo nome: creare occupazione per i boliviani e le boliviane", ha affermato il neo ministro Ortiz. Secondo l'ultimo pronostico della Banca mondiale il prodotto interno lordo della Bolivia potrebbe soffrire nel 2020 un calo del 5,9 per cento su anno, come conseguenza dell'impatto sull'economia della pandemia del nuovo coronavirus. Secondo la Bm a influire sulla performance dell'economia, oltra all'impatto della crisi anche il calo del prezzo globale del petrolio e del gas oltre alla contrazione della domanda globale. La Bm prevede tuttavia un rimbalzo dell'economia della Bolivia per il 2021 con un +2,2 per cento dovuto essenzialmente alla ripresa dei consumi e degli investimenti oltre che ad un miglioramento del contesto regionale. (Bua)