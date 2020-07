Portogallo-Italia: Conte, relazioni eccellenti, condividiamo attenzione per digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni bilaterali tra Italia e Portogallo sono ottime e la volontà di intensificarle è “nell’interesse dei due paesi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Lisbona con il primo ministro portoghese, Antonio Costa, al termine del loro incontro. “Esprimo grande soddisfazione per le relazioni politiche bilaterali e credo che potranno ulteriormente svilupparsi. Roma e Lisbona sono collegate da vincoli europei e marittimi e c’è un sincero rapporto di amicizia. La possibilità di intensificare ancora di più i nostri rapporti è nel comune di interesse è molto concreta”, ha affermato Conte. “Col Portogallo condividiamo una comune responsabilità: apprezzo molto l’attenzione verso la digitalizzazione, la transizione energetica, il nostro governo sta perseguendo un piano per un futuro più digitale, più verde, più inclusivo. Quindi c’è molta affinità nelle ambizioni comuni”, ha aggiunto il premier che ha ricordato di avere un “grande sentimento di amicizia e di stima, spero ricambiata” con Costa. “È da un po' di tempo che ci conosciamo e che ci incontriamo nei vari fora internazionali e abbiamo sempre trovato il modo di coltivare un dialogo intenso, franco e quasi sempre ci siamo ritrovati su posizioni comuni”, ha detto il presidente del Consiglio. “È per questo che sono particolarmente lieto che il mio tour inizi qui a Lisbona. È stato un incontro molto franco, abbiamo condiviso e confermato la visione e la sensibilità che accomunano Italia e Portogallo per quelli che sono gli obiettivi prioritari per l’Europa, la nostra causa comune”, ha aggiunto.(Spm)