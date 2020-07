Usa: Mary Trump contro Donald nel suo libro, sociopatico e pericoloso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mary Trump scrive di non aver preso all'inizio sul serio la corsa di suo zio alla presidenza. “Voleva semplicemente la pubblicità gratuita per il suo marchio”, ha scritto. Il libro di Mary Trump sarà pubblicato da Simon & Schuster il 14 luglio, a seguito di un'aspra battaglia giudiziaria per la sua uscita. L’editore ha già stampato 75 mila copie del libro. Dopo la pubblicazione del libro di Mary Trump il mese scorso, il fratello minore del presidente Robert ha intrapreso un’azione legale per bloccarne la pubblicazione. Robert Trump ha ottenuto inizialmente un’ingiunzione contro Mary Trump e Simon & Schuster presso la Corte suprema dello Stato di New York, ma il giorno successivo una corte d’appello ha revocato temporaneamente l’ordine restrittivo contro l’editore. L’ordine restrittivo è ancora in atto contro Mary Trump, che quindi non è in grado di commentare pubblicamente. (Nys)