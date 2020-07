Usa: Trump in disaccordo con Fauci, stiamo facendo bene col coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di non essere d'accordo con il capo della task force anticoronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci: "Penso che stiamo facendo bene. Non sono d'accordo con lui", ha detto Trump in un'intervista a "Gray Television", riportata dall'emittente "Cnn". Il presidente Trump ha detto che pensa che il paese sia "in un buon posto" con la pandemia, aggiungendo di non essere d'accordo con la valutazione del dottor Anthony Fauci secondo cui il paese è ancora "in ginocchio" in una prima ondata di Covid-19. "Il dottor Fauci ha detto di non indossare maschere e ora dice di indossarle. E ha detto numerose cose. Di non chiudere la Cina. L'ho fatto comunque. Non ho ascoltato i miei esperti e ho bandito la Cina. Saremmo stati in condizioni molto peggiori", ha detto Trump. (Nys)