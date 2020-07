Coronavirus: Usa, oltre 16 mila contagiati e 86 morti tra i lavoratori della carne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 16.233 impiegati presso gli stabilimenti di lavorazione della carne degli Stati Uniti sono stati infettati dal Covid-19 fino alla fine di maggio, e tra loro si contano 86 morti. Lo hanno detto i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie in un rapporto pubblicato oggi. Lo riferisce l'emittente "Cnn". Il contatto prolungato e ravvicinato è stato tra i "fattori distintivi" che hanno aumentato il rischio di esposizione al virus negli stabilimenti di lavorazione della carne e del pollame, così come gli spazi di lavoro condivisi, il trasporto e l'alloggio. "Molti di questi fattori potrebbero anche contribuire alla trasmissione in corso nella comunità", hanno detto i Cdc. Secondo "Cnn", gli impianti di lavorazione della carne sono stati uno dei settori più colpiti durante l'epidemia iniziale negli Stati Uniti, con lavoratori malati che convinto molti impianti a chiudere, riducendo la disponibilità di carne di manzo, maiale e pollo nei negozi. (Nys)