Serbia: coronavirus, deceduto il padre del ministro dell'Interno Stefanovic

- Branko Stefanovic, padre del ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, è deceduto dopo essere stato contagiato dal Covid-19. La notizia è stata confermata alla stampa locale dalla famiglia Stefanovic. Il lutto va a toccare nuovamente da vicino la politica serba, che negli scorsi giorni ha registrato diversi contagi da coronavirus. Attualmente resta ricoverato in gravi condizioni il leader del Partito liberale, Ceda Jovanovic, come pure è stata ricoverata la presidente del parlamento, Maja Gojkovic. Sono risultati positivi al coronavirus anche il ministro della Difesa, Aleksandar Vulin, il presidente della Camera di commercio della Serbia, Marko Cadez, e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric. (segue) (Seb)