Conte: "La crisi si sconfigge insieme, la proposta della Commissione Ue per noi è la linea rossa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus va vinta insieme a livello europeo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Lisbona con il primo ministro portoghese, Antonio Costa, al termine del loro incontro. “Abbiamo bisogno in questo momento di una ripresa economica non solo dei nostri paesi ma dell’intera Europa. Non ci saranno singoli vincitori o singoli perdenti. È una crisi che vinceremo tutti insieme”, ha detto Conte. “Le ricette nazionali non possono essere sufficienti. Molti sforzi sono stati già compiuti. Non partiamo da zero. A marzo eravamo nove Stati membri e allora avevamo condiviso la necessità di una ripresa economica dell’Ue. Al Consiglio Ue di aprile abbiamo riconosciuto tutti la necessità di un Recovery Fund, di una misura condivisa. Ora dobbiamo percorrere l’ultimo miglio. Il progetto Next Generation Eu insieme al Qfp costituiscono un pacchetto unitario che dobbiamo considerare in tutti i suoi aspetti”, ha aggiunto.La proposta della Commissione Ue, ha proseguito il capo del governo, è la linea rossa per l’Italia, che non accetterà un compromesso al ribasso. Tale linea rossa consiste nel fatto che "la risposta deve essere politica, forte e ambiziosa. Non mi chiedete i dettagli. Qualsiasi soluzione di compromesso al ribasso non è accettabile. Poi ci sono degli aspetti sul Quadro finanziario pluriennale su cui possiamo ancora discutere. Ci sono dei margini per trovare delle soluzioni condivise ma rimettere in discussione la proposta della Commissione per me quella è la linea rossa”, ha aggiunto Conte, confermando che con Costa non ha parlato di Mes. “Non è capitata l’occasione. Non è nei nostri principali pensieri”, ha detto il premier. “Sarà molto importante il prossimo Consiglio Ue del 17 e 18 luglio - ha puntualizzato il premier - Ci auguriamo e ci batteremo perché sia risolutivo. Le previsioni che sono state diffuse oggi sono molto negative. Non abbiamo tempo, dobbiamo avere il coraggio di decidere subito”, ha spiegato Conte. “Non possiamo pensare di concludere un accordo al ribasso. Dobbiamo lavorare per una risposta ambiziosa, una decisione politica forte che i nostri cittadini aspettano. Sin qui le istituzioni Ue hanno fatto bene, parlo della Bce e della Commissione Ue”, ha sottolineato il premier. “Io e il primo ministro Costa faremo la nostra parte affinché anche il Consiglio Ue sia all’altezza di questa sfida”, ha aggiunto."Le previsioni della Commissione Ue diffuse oggi - ha commentato ancora il capo dell'esecutivo - confermano qualcosa che sapevamo già tutti. La gravità di questa crisi, la seria incidenza che avrà sul piano economico sociale. Proprio per questo è importante che la risposta europea sia non solo solida, non solo all’altezza ma anche immediata. Se non fosse immediata non sarebbe la stessa cosa. La tempestività è uno degli elementi che irrobustiscono la reazione europea”, ha detto Conte. “Se la reazione non sarà tempestiva il rischio è che le conseguenze siano ancora più gravi e le stesse soluzioni finanziarie potrebbero non essere più adeguate. È importante offrire a livello europeo una riposta rilevante da parte dell’Ue, per dare un messaggio al resto del mondo e mostrare un meccanismo di resilienza che consenta al mercato unico di diventare competitivo al più presto”, ha detto il premier. “Ogni paese - ha aggiunto - deve lavorare già adesso per mettere in piedi un piano di rilancio concreto e adeguato rispetto alla sfida che stiamo affrontando. L’Italia ha già iniziato e mi fa piacere sapere che anche il Portogallo ha iniziato questo progetto di rilancio. Come abbiamo fatto in Italia, noi abbiamo ritenuto che fosse importante coinvolgere tutte le componenti della società perché un piano nazionale deve essere sentito”, ha dichiarato Conte.(Res)