Ue: Conte, previsioni Commissione confermano gravità crisi Covid, serve risposta tempestiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le previsioni della Commissione Ue diffuse oggi confermano la gravità della crisi provocata dal Covid-19. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo portoghese, Antonio Costa. "Le previsioni della Commissione Ue diffuse oggi confermano qualcosa che sapevamo già tutti. La gravità di questa crisi, la seria incidenza che avrà sul piano economico sociale. Proprio per questo è importante che la risposta europea sia non solo solida, non solo all’altezza ma anche immediata. Se non fosse immediata non sarebbe la stessa cosa. La tempestività è uno degli elementi che irrobustiscono la reazione europea”, ha detto Conte. “Se la reazione non sarà tempestiva il rischio è che le conseguenze siano ancora più gravi e le stesse soluzioni finanziarie potrebbero non essere più adeguate. È importante offrire a livello europeo una riposta rilevante da parte dell’Ue, per dare un messaggio al resto del mondo e mostrare un meccanismo di resilienza che consenta al mercato unico di diventare competitivo al più presto”, ha detto il premier. (Spm)