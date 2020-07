Regionali: Conte, non voglio forzare la mano con il M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’appuntamento elettorale delle regionali previsto a settembre non c’è alcuna intenzione di “sopravanzare o tirare per la giacchetta” il Movimento 5 stelle. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo portoghese, Antonio Costa. “Davide Casaleggio mi ha chiesto un incontro nei giorni scorsi per presentare un progetto in memoria del padre. Abbiamo parlato di quello, mentre le regionali le abbiamo sfiorate ma non ci siamo confrontati su alcuna strategia nazionale”, ha detto Conte. “Io rispetto le decisioni dei partiti per quanto riguarda la competizione elettorale regionale che ci sarà settembre. Non è mia intenzione forzare la mano e le valutazioni a nessuno. Non intendo sopravanzare o tirare per la giacchetta il Movimento e le decisioni che prenderanno”, ha detto il premier. (Spm)