Ue: Di Maio, Italia deve ottenere il massimo da trattativa su Recovery Fund

- L’Italia deve ottenere il meglio dalla trattava europea per ricevere più risorse possibili tramite il Recovery Fund. Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Facebook. "La parola d’ordine deve essere ambizione - afferma il ministro degli Esteri - l’emergenza è globale e a tutti i Paesi Ue servono queste risorse, dunque non possiamo accontentarci ma dobbiamo pensare di raggiungere il massimo. Con coraggio, senza tentennamenti. Ne ho parlato oggi - aggiunge Di Maio - durante la mia missione a Sofia, con la collega e amica Ekaterina Zaharieva. Noi intanto stiamo andando avanti, pensando alla fase post Covid. Proprio da oggi, approvando il decreto semplificazioni, iniziamo a pianificare la ripartenza italiana. So bene che c’è tanto da fare. Perché le persone vogliono lavorare, gli imprenditori vogliono lavorare. E noi stiamo seguendo questa direzione. Il lavoro - conclude Di Maio - rappresenta la dignità dell’essere umano e deve stare al centro della nostra azione politica".(Rin)