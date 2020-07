Usa: Mary Trump contro Donald nel suo libro, sociopatico e pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nipote di Donald Trump, Mary Trump, nel suo libro di prossima pubblicazione critica duramente il presidente degli Stati Uniti, accusandolo di essere un "sociopatico" e sostenendo che l'"arroganza e l'ignoranza ostinata" di Trump, risalente ai suoi primi giorni di vita, sono una minaccia per il paese. "Donald, seguendo la guida di mio nonno e con la complicità, il silenzio e l'inazione dei suoi fratelli, distrusse mio padre. Non posso permettergli di distruggere il mio Paese", ha scritto Mary Trump nel libro, una copia del quale è stata ottenuta dall'emittente "Cnn". La Casa Bianca ha rifiutato di commentare il libro. Mary Trump scrive che parte del libro è basato sulla sua memoria e in alcune parti ha ricostruito alcuni dialoghi basati su ciò che le è stato detto da alcuni membri della famiglia e altri, nonché documenti legali, estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali e altri documenti. Mary Trump, una psicologa clinica, scrive di aver votato per Hillary Clinton e di non aver partecipato al party notturno elettorale di Trump nel 2016 perché “non sarebbe stata in grado di contenere la mia euforia quando è stata annunciata la vittoria di Clinton, e io non voglio essere scortese “. (segue) (Nys)