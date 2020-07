Usa: Wall Street in ribasso mentre aumentano i contagi di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titoli della borsa statunitense sono finiti stasera in territorio negativo, in ribasso rispetto alla sessione. Le preoccupazioni per l'aumento delle infezioni da Covid-19 in tutto il paese hanno pesato sul mercato. Il Dow ha chiuso perdendo l'1,5%, o 397 punti. Solo due titoli Dow - Walmart e Proctor & Gamble - sono finiti in territorio positivo. L'S&P 500 ha chiuso in ribasso dell'1,1 per cento, spezzando la sua più lunga striscia positiva da dicembre. Il Nasdaq Composite è calato dello 0,9 per cento. (Nys)