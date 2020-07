Sport: ok da due diligence Campidoglio a progetto stadio Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La due diligence attivata in Campidoglio sul progetto dello stadio a Tor di Valle, a seguito dell'inchiesta della Procura di Roma, si è espressa positivamente. A quanto si apprende è arrivato un nulla osta al progetto. I risultati della verifica sulla documentazione disponibile sono stati illustrati oggi durante una riunione in videoconferenza della maggioranza M5s in Campidoglio. All'incontro era presente anche il gruppo tecnico dei dirigenti del Comune di Roma che si è occupato della due diligence. (Rer)