Kosovo: Regno Unito firma memorandum per reclutamento meritocratico nei posti pubblici

- L'ambasciatore britannico a Pristina, Nicholas Abbott, ha firmato oggi un memorandum d'intesa con le istituzioni kosovare, alla presenza del presidente del parlamento Vjosa Osmani e del primo ministro Avdullah Hoti. Secondo quanto spiega la stampa kosovara, il memorandum odierno rappresenta un proseguimento del progetto per promuovere il reclutamento trasparente e meritocratico nel settore pubblico del Kosovo. "E' importante per le istituzioni del Kosovo avere le persone giuste, selezionate in maniera trasparente ed in base al merito, nelle posizioni chiave", ha dichiarato l'ambasciatore Abbott scrivendo su Twitter. (Kop)