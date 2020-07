Kosovo: presidente parlamento Osmani, indire presto nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo dovrebbero essere indette nuove elezioni. È quanto dichiarato dalla presidente del parlamento di Pristina, Vjosa Osmani, al quotidiano “Gazeta Express”. "Quando si terranno nuove elezioni? A dire il vero non lo so. Spero presto. È importante arrivare a nuove elezioni, tornare alla sovranità del popolo, riguadagnare legittimità, sia per i partiti al potere che per quelli all’opposizione. Penso che anche il dialogo sia importante, ma la disoccupazione e la lotta alla corruzione sono di fondamentale importanza", ha affermato Osmani. (Alt)