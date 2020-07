Albania-Nord Macedonia: premier Hoti a Tirana, al lavoro su 3 progetti strategici di interesse comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringraziando Rama per la sua recente visita a Pristina, Hoti ha sottolineato che l’esecutivo di Pristina ha la “maturità istituzionale necessaria per affrontare tali situazioni, ma la vostra cura di venire a Pristina dopo questi sviluppi è molto preziosa". Secondo il capo di governo di Pristina, “è diventata una pratica della nostra cooperazione tenere riunioni congiunte delle due governi. Ora credo che dobbiamo passare a termini molto pratici della nostra collaborazione quotidiana”. Inoltre Hoti ha assicurato che le istituzioni kosovare sono in grado di garantire la stabilità del paese nonostante la situazione alla luce della recente presentazione dei capi d'accusa per crimini di guerra da parte della Procura speciale dell'Aia contro il presidente kosovaro Hashim Thaci. "Il Kosovo ha legittime istituzioni costituzionali che si assumono le responsabilità che gli appartengono”, ha affermato il premier kosovaro che si è detto pronto a fissare una data con l’inviato speciale degli Usa per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Richard Grenell, “a fissare una data per riprendere il dialogo. Stabilendo - ha evidenziato - una prima agenda economica, poi una politica. Ma con chiari principi che abbiamo inserito per il reciproco riconoscimento". (segue) (Alt)