Kosovo-Serbia: premier Hoti, ancora non ufficiale data summit di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Avdullah Hoti, dovrebbe recarsi la prossima settimana in Francia per partecipare a un vertice sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia. Hoti tuttavia, interpellato dalla stampa, ha dichiarato che il suo ufficio è in attesa di comunicazioni ufficiali in merito a questo appuntamento. "Stiamo aspettando che la data e le modalità del vertice di Parigi siano confermate al più presto. Non appena saranno confermate, le annuncerò al pubblico", ha detto Hoti. Dopo l’annullamento del vertice previsto alla fine di giugno a Washington, la Francia e la Germania si sono offerte di ospitare l’incontro. L'inviato speciale Usa per il dialogo Pristina-Belgrado, Richard Grenell, ha confermato nei giorni scorsi la cancellazione del summit programmato il 27 giugno alla Casa Bianca dopo la defezione della delegazione kosovara in conseguenza dei capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale dell'Aia contro il presidente Hashim Thaci. Il premier Avdullah Hoti, dopo i capi d'accusa spiccati dalla Procura speciale dell'Aia contro Thaci, ha annunciato che non si recherà a Washington per il summit in programma il 27 giugno. Il premier kosovaro Hoti ha quindi spiegato che intende fare altrettanto, non recandosi a Washington, ed ha sottolineato inoltre che "nessuno può essere giudicato colpevole senza un verdetto finale di un tribunale". Hoti ha anche difeso nelle sue dichiarazioni la lotta per la liberazione del Kosovo che "rimarrà uno dei periodi più importanti nella storia del paese". (segue) (Alt)