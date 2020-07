Francia-Kosovo: premier Hoti ricevuto all'Eliseo da Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti è stato ricevuto oggi all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron. "Sono molto onorato di essere ricevuto dal presidente della Francia, Emmanuel Macron. Le relazioni tra Kosovo e Francia sono eccellenti e siamo grati per il loro sostegno", ha dichiarato Hoti scrivendo sui social network. "La prospettiva dei Balcani occidentali nell'Unione europea è l'unica opportunità di pace, stabilità e prosperità in questa parte d'Europa", ha aggiunto il premier kosovaro secondo cui il presidente francese ha promesso di continuare a sostenere il Kosovo nel processo di dialogo con la Serbia, "che dovrebbe portare al riconoscimento reciproco e alla normalizzazione delle relazioni". L'Ue è impegnata nel rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado e nei prossimi giorni sono attesi importanti appuntamenti. In questi giorni il primo ministro kosovaro Hoti e il presidente serbo Aleksandar Vucic hanno in programma visite a Parigi per incontri separati con il presidente francese Macron. Dopo questi incontri il premier kosovaro ed il presidente serbo prenderanno parte congiuntamente, venerdì 10 luglio, ad una video conferenza con il capo dello Stato francese Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel. (segue) (Kop)