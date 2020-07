Serbia: Vucic reintroduce coprifuoco a Belgrado per Covid-19, "situazione allarmante" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato trovato positivo al Covid-19, e attualmente riceve le cure mediche presso la sua abitazione. Attualmente resta ricoverato in gravi condizioni il leader del Partito liberale, Ceda Jovanovic, come pure è stata ricoverata la presidente del parlamento, Maja Gojkovic. Sono risultati positivi al coronavirus anche il ministro della Difesa, Aleksandar Vulin, e il presidente della Camera di commercio della Serbia, Marko Cadez. E' infine deceduto Branko Stefanovic, padre del ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, dopo essere stato contagiato dal virus. (Seb)