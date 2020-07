Salute: Speranza, scelta Trump su Oms molto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente statunitense Donald Trump di formalizzare l'uscita dall'Oms "è molto grave e va in una direzione molto sbagliata perché le emergenze sanitarie non conoscono confini e dunque bisogna unire le forze". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a "In onda" su La7. "Anche l'Oms deve imparare da questa crisi ma senza non avremmo potuto affrontare questa crisi sanitaria: serve un'Oms più forte", ha aggiunto. (Rin)