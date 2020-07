Usa: il dipartimento di Stato condanna arresto di Xu Zhangrun, "profondamente preoccupati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti oggi hanno dichiarato di essere profondamente preoccupati per la detenzione in Cina di Xu Zhangrun, un professore di legge che è stato un critico esplicito del partito comunista al potere, e hanno esortato Pechino a rilasciarlo. Lo riporta il "New York Times". Xu, 57 anni, professore presso la prestigiosa università di Tsinghua, è salito alla ribalta nel luglio 2018 per aver denunciato la rimozione del limite dei due mandati per il leader cinese, che permette a Xi di rimanere in carica oltre il suo attuale secondo mandato. Secondo un sms diffuso tra gli amici di Xu e visto dalla stampa statunitense, è stato prelevato da casa sua nella periferia di Pechino lunedì mattina da oltre 20 poliziotti, che hanno perquisito la sua casa e confiscato il suo computer."Siamo profondamente preoccupati per la detenzione del professor Xu Zhangrun da parte della Repubblica Popolare Cinese per aver criticato i leader cinesi in un contesto di controlli ideologici sempre più severi nei campus universitari cinesi. La Repubblica Popolare Cinese deve rilasciare Xu e mantenere i suoi impegni internazionali per rispettare la libertà di espressione", ha scritto in un tweet la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. (Nys)