- VARIE- Manifestazione all'aeroporto di Fiumicino sul trasporto aereo, per il rilancio del comparto e per il sostegno ai lavoratori, promossa dalle segreterie regionali e provinciali del trasporto aereo di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto aereo. T3, scalo di Fiumicino. (ore 10:30)- Talk-webinar "Best practices impatto emergenza Covid-19 sulla medicina nucleare", organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Officina motore sanità ed Eurocomunicazione, per fare il punto su come i centri di medicina nucleare, per affrontare questa crisi, abbiano dovuto implementare l'assistenza ai pazienti e usare nuove procedure.-Su piattaforma web si tiene l’iniziativa "Roma città Regione. Tpl: dall'emergenza sanitaria al rilancio del settore", promossa dalla Cgil di Roma e del Lazio e dalla Filt Cgil di Roma e del Lazio. Una tavola rotonda sullo stato dell'arte del trasporto pubblico cittadino e regionale con analisi e proposte per migliorare i servizi ai cittadini e tutelare i lavoratori del settore. Sono previsti, tra gli altri, gli interventi degli assessori alla Mobilità della Regione Lazio e del Comune di Roma, Mauro Alessandri e Pietro Calabrese. (ore11) (Rer)