Ue: Conte, proposta della Commissione per l'Italia è la "linea rossa"

- La proposta della Commissione Ue è la linea rossa: l’Italia non accetterà un compromesso al ribasso. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con l’omologo portoghese, Antonio Costa. "La linea rossa è che la risposta deve essere politica, forte e ambiziosa. Non mi chiedete i dettagli. Qualsiasi soluzione di compromesso al ribasso non è accettabile. Poi ci sono degli aspetti sul Quadro finanziario pluriennale su cui possiamo ancora discutere. Ci sono dei margini per trovare delle soluzioni condivise ma rimettere in discussione la proposta della Commissione per me quella è la linea rossa”, ha aggiunto Conte, confermando che con Costa non ha parlato di Mes. “Non è capitata l’occasione. Non è nei nostri principali pensieri”, ha detto il premier. (Spm)