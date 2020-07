Sicurezza: azienda tedesca produttrice pistole Taser contesta esclusione da gara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Axon Public Safety Germany, esclusa dalla gara per la fornitura di armi ad impulsi elettrici, i cosiddetti Taser, a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, "prende atto dell'esito della procedura con stupore e grande sorpresa, considerato che nel corso delle precedenti prove balistiche, svolte in piena conformità di legge e in contraddittorio, i dispositivi della società avevano dimostrato piena aderenza alle specifiche tecniche previste dal bando di gara". A precisarlo è una nota diffusa in serata dalla società dopo che il Dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero degli Interni ha comunicato l’esito negativo di una prova balistica effettuata sulla campionatura dei Taser forniti. La società annuncia che "procederà, nei tempi e nei modi indicati dalla normativa, alla richiesta di accesso agli atti e, in particolare ai verbali della prova balistica, nonché alla richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e per la rinnovazione, in contraddittorio, dei test balistici sulla campionatura, ciò nella piena consapevolezza della conformità alle specifiche tecniche fissate in gara e della piena funzionalità e sicurezza dei dispositivi e accessori di produzione Axon". (Com)