Infrastrutture: Italia-Austria, importanti progressi per la galleria di base del Brennero

- I lavori per la galleria di base del Brennero, tra Italia e Austria, registrano importanti progressi. Come reso noto da Galleria di base del Brennero (Bbt), la società italo-austriaca che sta realizzando il progetto, nella giornata di oggi, muovendo da nord verso sud, la scavatrice “Guenther” ha attraversato l'ultima parete di massi che impediva il completamento del tunnel esplorativo. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta della base per la realizzazione delle due gallerie che formeranno il nuovo tunnel del Brennero. Il tratto aperto da “Guenther” era una delle sezioni più complesse del progetto e ora permette di collegare i cantieri di Tulfens-Pfons e Pfons-Brenner, presso Steianch am Brenner nel Tirolo. Al completamento dei lavori, previsto nel 2028, il nuovo tunnel del Brennero sarà lungo 64 chilometri e sostituirà quello del San Gottardo, aperto tra Italia e Svizzera nel 2016 con una lunghezza di 57 chilometri, quale galleria ferroviaria più lunga al mondo. L'obiettivo del progetto di Bbt è spostare una parte sostanziale del traffico merci attraverso le Alpi dalla strada alla ferrovia. La galleria di base del Brennero collegherà Innsbruck con Fortezza, nella provincia autonoma di Bolzano e sarà composta da due tunnel larghi otto metri, a una distanza compresa tra i 40 e 70 metri. I treni correranno su un binario singolo a senso unico. I tempi di percorrenza della tratta diminuiranno drasticamente da 80 a 25 minuti, poiché sarà possibile evitare il traffico autostradale del passo del Brennero. Una volta completata, l'infrastruttura sarà al centro del corridoio europeo che unisce la Scandinavia al Mediterraneo collegando la Finlandia a Malta. (Geb)