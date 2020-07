Coronavirus: Speranza, su Tso valutiamo con cautela ed attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Tso per le persone positive che si rifiutano di sottoporsi alla quarantena se positivo al coronavirus "la nostra legge non lo consente" ma "stiamo valutando se ritoccare questa decisione". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a "In onda" su La7. "Va valutato con molta cautela ed attenzione", ha aggiunto sottolineando "che la persuasione è la vera chiave perché non possiamo controllare tutti". (Rin)